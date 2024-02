"Statt neuem Haus muss zweite Wohneinheit ins Elternhaus gebaut werden"

Im Linzer Landhaus sind heute Vertreter aller neun Bundesländer zusammengekommen. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) hatte zur ersten, österreichischen "Raumordnungstagung" geladen, im Anschluss stellten die Referenten ihre Strategie mit dem Titel "Boden schützen und Zukunft ermöglichen" vor. Oberösterreichs Landesrat sprach von einem "historischer Tag". Mit der gemeinsamen Strategie sei die "grüne Blockade" aufgelöst. Zwölf Maßnahmen haben die Länder erarbeitet und einstimmig beschlossen. Sie enthalten unter anderem folgende Punkte:

Anstatt Bauland neu zu widmen, soll einerseits auf die bereits gewidmeten Baulandflächen zurückgegriffen und andererseits leerstehende Gebäude und "Brachflächen" genutzt werden.

Supermärkte sollen nicht mehr außerhalb der Ortschaften errichtet werden. Generell gilt: Bebauung nach innen statt an den Ortsrändern.

Grünraum soll durch entsprechende Flächenausweisungen geschützt werden.

Fruchtbare landwirtschaftliche Böden sollen abgesichert werden.

Im Sinne einer "nachhaltigen räumlichen Entwicklung" soll die Wettbewerbsfähigkeit gesichert bleiben.

"Müssen deutlich sparsamer sein"

Für die Erstellung des 60-seitigen Strategiepapiers holten sich die Länder fachliche Unterstützung vom Institut für Raumplanung an der TU Wien. Universitätsprofessor Arthur Kanonier sieht den Beschluss als "wichtige Signalwirkung". Durch den zunehmenden Nutzungsdruck brauche es langfristige Strategien zum Bodenschutz. "Wir müssen deutlich sparsamer mit Ressourcen umgehen", sagte er. Durch den Maßnahmenkatalog könne wesentlich dazu beigetragen werden. Er betonte die Notwendigkeit, Ortskerne und Innenstädte zu entwickeln.

Das Regierungsziel, den Bodenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag zu beschränken, hält er derzeit nicht für durchführbar. Ein Konsens würde fehlen. Neben den anwesenden Landesräten sprach auch Gemeindebund-Präsident Hannes Pressl von einem "unrealistischen Ziel". Es brauche Platz für Kindergärten, Radwege, Betriebe, Erneuerbare Energie und Wohnen. Um den Bodenverbrauch zu reduzieren, sei ein Umdenken nötig. "Ich bitte um Verständnis, wenn in Zukunft statt dem neuen Einfamilienhaus die zweite oder dritte Wohneinheit im Elternhaus gebaut werden muss", sagte Pressl. Man könne Bauland nicht mehr als Erbgut und Sparbuch betrachten.

Umsetzung in den Ländern

Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Achleitner kündigte an, die "Österreichische Bodenstrategie" werde nun in den einzelnen Ländern umgesetzt.

Vergangene Woche hatte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bei der Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), per Brief darum gebeten, positiv auf widerstrebende Bundesländer einzuwirken. "Wir Bundesländer bringen uns weiter konstruktiv in die Debatte ein und sind bereit, eine praxistaugliche Bodenschutzstrategie zu finalisieren", so ihre Antwort. Bereits im Juni 2023 hätte der Beschluss der von der Regierung erstellten Bodenschutzstrategie im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonferenz erfolgen sollen, wurde aber vertagt.

WWF kritisiert Länder-Blockade

Die Umweltorganisation WWF fordert anlässlich der Tagung, dass die Länder einerseits ihre "verantwortungslose Blockade" verbindlicher bundesweiter Ziele in der Bodenstrategie aufgeben und andererseits "ihre Hausaufgaben erledigen". Seit 2002 wolle Österreich den Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar pro Tag begrenzen, verfehle dieses Ziel aber immer noch um das Fünffache.

Autorin Verena Gabriel

