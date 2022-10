Startklar für das 20. Linzer Laufspektakel

Die einen erscheinen bereits perfekt ausgestattet in Laufschuhen und Sportbekleidung in der TipsArena und füllen mit Nudelgerichten die Kohlenhydratspeicher auf. Die anderen nutzen die Ausgabe der Startnummern als Familienausflug: Die Vorbereitungen für das Marathon-Wochenende laufen auf Hochtouren. "Die größte Herausforderung ist für mich die Koordination am Marathon-Tag. Nachdem die Läufer um 9.30 Uhr gestartet sind, geht es gleich ins Ziel, um dort alles für den Einlauf des Gewinners zu organisieren. Wir hoffen auf einen Rekord", sagt OK-Team-Leiterin Julia Kitzmüller.

Auch heute, Samstag, können sich die Läufer ihre Startnummern abholen. Bild: Volker Weihbold

Während im Hintergrund zahlreiche Kisten mit Bananen, Getränken und Marathon-Weckerln für die Läufer gefüllt und auf die neun Labestationen entlang der 42,195 Kilometer langen Strecke verteilt werden, füllen einige Kurzentschlossene noch eifrig die Anmeldeformulare in der TipsArena aus. Auch die Aussteller der Marathon-Expo werden noch zu Rate gezogen. Ob für den Viertel-, den Halbmarathon, als Staffellauf oder die Volldistanz – die Euphorie für das Laufspektakel am Sonntag ist bei der Ausstellung deutlich spürbar.

Der Streckenplan wird analysiert. Bild: Volker Weihbold

Rund 10.000 Läufer sind für die Wettbewerbe am Wochenende angemeldet – darunter auch die mehr als 1100 Teilnehmer des Junior-Marathons, der heute, Samstag, auf dem Lissfeld in Linz über die Bühne geht. "Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr wieder mehr Teilnehmer für den Marathon angemeldet haben – ganz besonders die Kleinen. Insgesamt sind es etwa 20 Prozent mehr Anmeldungen als beim Marathon im Vorjahr", sagt Kitzmüller.

Beratung für die richtige Wahl des Laufschuhs Bild: Volker Weihbold

Ziellinie vor Augen

"Viel Erfolg am Sonntag", sagt eine Dame des Marathon-Teams und reicht Valerie Lampalzer und Raphaela Hettegger die Teilnehmer-Beutel. "Wir haben gemeinsam zuletzt einen Berglauf absolviert und starten jetzt beim Halbmarathon. Eine konkrete Laufzeit haben wir uns aber nicht vorgenommen", sagt Hettegger. "Und wir haben gerade beide neue Laufschuhe gekauft, die müssen wir noch einlaufen – aber das machen wir wohl besser erst nach diesem Halbmarathon", sagt Lampalzer.

Einige nutzen die Gelegenheit zum Einkauf. Bild: Volker Weihbold

Sabrina und Jürgen Wolfinger haben gestern die Ausgabe der Startnummern für einen Familienausflug genutzt. Das Paar aus Engerwitzdorf hat bisher an jedem Laufspektakel in Linz teilgenommen. Sabrina startet beim Viertelmarathon, den sie innerhalb einer Stunde schaffen will. Ihr Mann Jürgen hat sich für Sonntag den Halbmarathon in einer Zeit von einer Stunde und 30 Minuten vorgenommen. Unterstützt werden die beiden von ihren Töchtern Julia und Lisa, die an der Laufstrecke stehen und ihre Eltern lautstark anfeuern werden.

Linz Marathon: Neuer Streckenrekord als großes Ziel

Während sich die letzten Läufer heute noch spontan für den diesjährigen Marathon anmelden können, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für den nächsten, der im April 2023 stattfinden wird. "Wir arbeiten momentan parallel, denn nach dem Marathon ist vor dem Marathon", sagt Kitzmüller.