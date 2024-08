Spitäler passen mit September Besuchszeiten wieder an

In den vergangenen Jahren war es pandemiebedingt zur Reduktion von Besucherinnen und Besuchern in den Krankenhäusern gekommen. Dabei haben die Spitäler Erfahrungen gesammelt, die sich jetzt in neuen Regelungen niederschlagen, die mit 1. September in Kraft treten. Es kommt nicht wieder zur vollständigen Öffnung - aber zu Lockerungen.

2 Besucher darf jeder Patient derzeit für eine Stunde am Tag empfangen. Ab 1. September sollen es 4 gleichzeitig sein - und die zeitliche Begrenzung auf eine Stunde fällt. Weiter bestehen bleiben sollen aber die Schleusen in den Krankenhäusern, über die der Besucherstrom dosiert wurde.

Positive Auswirkung auf die Genesung

Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre habe man die Schlüsse gezogen, dass es für die rasche Genesung der Patientinnen und Patienten von großem Vorteil sei, wenn die Anzahl der Besucher begrenzt und auf bestimmte Zeiten festgelegt sei, heißt es seitens Gesundheitsholding und der Ordensspitäler im Lande.

Man habe aber auch festgestellt, dass es sich positiv auswirke auf die Mitarbeitenden. Sie sollten sich auf die Pflege der Kranken konzentrieren können und nicht mit überbordendem Besucherandrang konfrontiert sein. Die besuchsfreien Zeiten hätten die Mitarbeiter sehr zu schätzen gewusst.

„Die bisherigen Besuchsregelungen haben sich aus den genannten Gründen in den vergangenen Jahren gut bewährt. Dennoch sehen wir jetzt die Möglichkeit einer weiteren Lockerung – jedoch keiner völligen Freigabe. Wir hoffen daher auf das Verständnis der Besucherinnen und Besucher für diese Entscheidung im Sinne unserer Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Mag. Johann Minihuber, MBA MAS, Geschäftsführer der OÖ Ordensspitäler Koordinations GmbH und Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding (OÖG).

Weiterhin gilt jedoch: Bei schwer kranken oder sterbenden Patienten werden mit den Angehörigen individuelle Absprachen getroffen.

