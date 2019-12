Spendenbox der Feuerwehr geplündert

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember in Perg eine Spendenbox, die vor dem Feuerwehrhaus aufgestellt war, gestohlen.

Sie trugen die Box auf eine etwa hundert Meter entfernte Wiese. Dort brachen sie das Behältnis auf und nahmen das Geld an sich. Ein neben der Spendenbox aufgestelltes Friedenslicht demolierten die Unbekannten.

> Video: Spendenbox geplündert

Die Kameraden der FF Perg hatten in der Box Spenden für einen drei Jahre alten Buben gesammelt, der bei einem Unfall im Oktober einen Arm verloren hatte. Er war in einer Mühle mit der Hand in eine Förderschnecke geraten. Der Notarzt musste den Arm amputieren.

Die Spendenbox wurde zwar täglich von den Kameraden ausgeräumt, "aber wir sind immer noch fassungslos", sagt Kommandant Gerhard Panhofer. "Wir würden uns freuen, wenn wir das Geld wiederbekommen, damit wir es dem Buben übergeben können", appelliert Panhofer an das Gewissen der Diebe.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.