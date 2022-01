Die Polizei zeigte bei einem Protestmarsch von Gegnern der Corona-Maßnahmen, der am Mittwochabend in St. Peter/Au aus dem Ruder gelaufen war, eiserne Nerven und Engelsgeduld. Nachdem die auf die Schnelle zu der nicht angemeldeten Versammlung abkommandierten fünf Polizeistreifen und eine Gruppe der Bereitschaftseinheit mit Lautsprecherdurchsagen auf die Maskentragepflicht hingewiesen hatten, begann bereits ein Gemurre in dem auf 150 Personen geschätzten Aufmarsch.