So viel kostet heuer das Skifahren in Oberösterreich

Skifahren wird zunehmend zu einer exklusiven Sportart. Noch vor Saisonstart hat die Arbeiterkammer die neuen Ticketpreise in den oberösterreichischen Skigebieten erhoben. Deren Preis richtet sich unter anderem nach der Anzahl und Länge der Pisten. Kleinere Skigebiete bieten deshalb noch günstigere Preise.

Erhoben wurden von der AK die Tages- und Vier-Stunden-Karten für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Senioren sowie die Liftkosten einer Familie mit 2 Kindern für einen Tag. Das Fazit: Die Tageskarte für Erwachsene ist im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 8 Prozent teurer. Und eine vierköpfige Familie mit 2 Kindern (10 und 12 Jahre alt) zahlt für einen Skitag, ohne Verpflegung, um vier Prozent mehr.

Keine Seniorenkarte auf Wurzeralm und Höss

So zahlen Erwachsene am Sternstein (Pistenlänge: 5 Kilometer) für eine Tageskarte 42 Euro, Kinder berappen 26 Euro, Jugendliche 39 Euro und Senioren müssen 40 Euro ausgeben. Im Skigebiet Dachstein-West (Pisten mit insgesamt 45 Kilometern Länge) verlangt man pro Tag 59,50 Euro für Erwachsene, 31 Euro für Kinder, 42,80 Euro für Jugendliche und 56,50 Euro für Senioren. Erstaunlich: In den Skigebieten Wurzeralm und Hinterstoder-Höss gibt es keine Seniorenkarten.

Ein Familien-Skitag mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern (10 und 12 Jahre) kostet zwischen 136 Euro auf dem Sternstein und 172 Euro im Gebiet Hinterstoder-Höss. Immerhin ein Preisunterschied von 36 Euro. Ein Tipp: Familienermäßigungen bzw. Kinderfreifahrten werden bei Vorlage der OÖ Familienkarte in fast allen Skigebieten gewährt.

Kasberg, Sternstein, Wurzeralm, Russbach und Feuerkogel bieten auch Pistengehern die Möglichkeit, die vorhandene Infrastruktur wie Parkplätze und präparierte Pisten zu nutzen. Am Kasberg werden dafür 10 Euro verlangt, in Russbach und am Sternstein beträgt die Tagesgebühr zwölf Euro und auf der Wurzeralm zahlt man 15 Euro. Am Feuerkogel können Skitourengeher die Pisten sogar kostenlos benutzen. Die Betriebszeiten orientieren sich tagsüber an den Öffnungszeiten der Liftanlagen. Am Kasberg und auf der Wurzeralm gibt es an bestimmten Tagen aber auch abends die Möglichkeit, auf der Piste aufzusteigen beziehungsweise abzufahren.

