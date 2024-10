Mehr als 400.000 Euro Schaden: Seriendiebe in Leopoldschlag festgenommen

Beschuldigt wird eine tschechische Tätergruppe. 102 strafbare Handlungen, vorwiegend gegen fremdes Eigentum, konnten bereits geklärt werden, der Gesamtschaden beträgt 406.633,89 Euro.

Eine Zeugin in Niederösterreich hatte einen entscheidenden Hinweis gegeben. Ihr fiel ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung auf, dass auf einem Anhänger mit Wiener Kennzeichen zwei Motorräder mit St. Pöltner-Kennzeichen transportierte. Das Auto war gerade unterwegs in Richtung Tschechien. Wie Ermittlungen ergaben, waren die Motorräder und der Anhänger in der Nacht zuvor gestohlen worden.

Zwei Festnahmen in Wullowitz

Beim Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich begannen daraufhin intensive Ermittlungen. Wenige Tage später, am 25. März 2024 wurde das gemeldete Fahrzeug auf der S10 kurz vor Freistadt gesichtet. Wieder war es mit einem Anhänger unterwegs. Eine Fahndung wurde eingeleitet, das Auto konnte am Grenzübergang Wullowitz in Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) angehalten werden. Die Insassen, ein 37-jähriger Tscheche und seine 36-jährige Lebensgefährtin wurden festgenommen. Der Anhänger, mit dem sie unterwegs waren, wurde in der Nacht zuvor in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) gestohlen, darin entdeckten Polizisten ein gestohlenes Motorrad und zwei gestohlene Mountainbikes. Das Paar wurde in die Justizanstalt Krems an der Donau gebracht.

Die beiden konnten nach weiteren Ermittlungen, insbesondere Auswertungen ihrer Handys mit zahlreichen Einbruchsdiebstählen in Verbindung gebracht werden. Außerdem konnten zwei Mittäter (32, 35) ausgeforscht werden.

Zwei Beschuldigte geständig

Diese Mittäter wurden Anfang Mai ebenfalls auf der S10 bei Freistadt wahrgenommen. Sie waren in getrennten Fahrzeugen unterwegs, in denen unter anderem Fahrräder gesichtet wurden. Eine Streife hielt die beiden Fahrer auf dem Weg nach Tschechien in Rainbach (Bezirk Freistadt) auf. Der 35-Jährige konnte problemlos festgenommen werden, der jüngere versuchte allerdings zu flüchten. Dabei fuhr er durch mehrere Orte, gefährdete Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer, bevor er schließlich in einem Wald bei Leopoldschlag festgenommen werden konnte. Auch diese beiden Männer wurden in die Justizanstalt Krems an der Donau gebracht.

Zwei der vier Beschuldigten sind geständig. Die Tätergruppe soll 102 strafbare Handlungen begangen haben. Dabei handelt es sich vor allem um Einbruchs- und Einschleichdiebstähle in Tiefgaragen und Kellerabteile von Mehrparteienhäusern.

Diebesgut sichergestellt

Dabei erbeuteten sie 58 E-Bikes und Fahrräder, 27 Motorräder und Mopeds, sieben Kompletträdersätze für Autos und fünf Auto-Anhänger. Außerdem stahlen sie diverse Werkzeug sowie Fahrrad- und Motorradausrüstungen. Ihnen werden außerdem weitere versuchte Einbruchsdiebstähle und Diebstähle zur Last gelegt. Die Bande soll insgesamt 21 Mal in Linz, neunmal in Linz-Land, fünfmal in Freistadt, fünfmal in Urfahr-Umgebung und zweimal in Rohrbach sowie in verschiedenen niederösterreichischen Bezirken zugeschlagen haben.

Inzwischen konnten in Tschechien insgesamt sechs Motorräder und zwei Pkw-Anhänger sichergestellt und an die Eigentümer übergeben werden.

