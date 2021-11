Seit Mitternacht Ausreisekontrollen in sieben Bezirken

Nachdem die Regelung am gestrigen Feiertag in Kraft getreten ist, haben viele heute ihren ersten Arbeitstag mit 3-G-Pflicht. Arbeitgeber sind jetzt verpflichtet, stichprobenartig zu kontrollieren, ob ihre Mitarbeiter getestet, geimpft oder genesen sind. Noch bis 14. November können alle, die keinen Nachweis erbringen können, stattdessen eine FFP2-Maske tragen.

Indessen steigen die Infektionszahlen in Oberösterreich weiter an: An den Grenzen von sieben der insgesamt 18 Bezirke kontrolliert die Polizei nun den 3-G-Status. Schon am Sonntag gesellte sich Grieskirchen zu Gmunden, Freistadt und Braunau. Seit heute Mitternacht wird auch in Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck kontrolliert.

Bis auf Braunau (52,58 Prozent) liegen alle betroffenen Bezirke über einer Impfquote von 55 Prozent. Die Sieben-Tage-Inzidenz müsste also einmalig unter 400 fallen, damit die Ausreisekontrollen beendet werden, in Braunau unter 300. Nur in Gmunden, wo mehr als 60 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, liegt die Schwelle bei 500.

Setzt sich die Entwicklung fort, ist ein rasches Ende der Kontrollen aber eher unwahrscheinlich. In 14 oberösterreichischen Bezirken liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 500. Bleiben die Zahlen weiter so hoch, drohen in sechs weiteren Bezirken Ausreisekontrollen. Nur Eferding ist dank einer Impfquote von mehr als 60 Prozent trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von 539,4 im "sicheren" Bereich.

Zu den Ausreisekontrollen am Wochenende gibt es mittlerweile erste Daten: Von Freitag bis Sonntag überprüfte die Polizei in Oberösterreich insgesamt 2824 Fahrzeuglenker, 60 wurden mangels gültigen 3-G-Ausweises zurückgeschickt. In Niederösterreich, wo mittlerweile in fünf Bezirken Ausreisekontrollen gelten, wurden seit Beginn der Maßnahmen in den Bezirken Scheibbs und Melk am 23. Oktober 26.986 Kontrollen durchgeführt. Dabei gab es insgesamt 667 Zurückweisungen.

Ausbau des PCR-Test-Angebots

Vor dem Wochenende kündigte das Land Oberösterreich an, dass ab 8. November in der Nachtgastronomie und Diskotheken die 2,5-G-Pflicht gelten wird, bei der Antigen-Tests nicht mehr gültig sein werden. Deswegen plant das Land, die PCR-Testkapazitäten stufenweise zu erweitern. Wie die genauen Pläne aussehen, werde in den kommenden Tagen angekündigt. Momentan befinde man sich noch in der Vergabephase, teilte ein Sprecher des Krisenstabs mit. Rund 85.000 PCR-Tests sollen dann wöchentlich in Oberösterreich ausgewertet werden können.

Sollte, wie von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitagabend gefordert, auch am Arbeitsplatz die 2,5-G-Pflicht kommen, würde es in Oberösterreich ausreichend Testmöglichkeiten für die Arbeitnehmer geben, sagte ein Sprecher des Krisenstabs. Wie viele das genau sein würden, wisse man nach derzeitigem Stand aber nicht. (vaba)