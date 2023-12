Schneechaos: Unfälle im ganzen Land, Öffis in Linz teils lahmgelegt

Während, wie berichtet, bereits im Frühverkehr zahlreiche Unfälle die Feuerwehren beschäftigten, verschärfte sich die Lage im Laufe des Freitags weiter. Am späteren Nachmittag und Abend blieben auch in Linz Busse auf den schneeglatten Straßen hängen, gegen Abend waren sie stellenweise mit Schneeketten unterwegs und einige Haltestellen konnten nicht mehr angefahren werden.

Hotspot waren Leonding und in Linz der Frein- und der Froschberg, heißt es aus der Verkehrsleitstelle der Linz-Linien. Wegen der Schneeglätte kam es auf etlichen Linien zu starken Behinderungen. Manche Haltestellen konnten gar nicht mehr angefahren werden, so ein Mitarbeiter der Leitstelle im Gespräch mit nachrichten.at.

Im Detail sah das in den Abendstunden so aus:

Linie 26 pendelte zwischen St. Margarethen und Theater - Römerberg und Freinberg konnten nicht mehr angefahren werden.

Linie 27 war zwischen Hauptbahnhof und Klammstraße über die Sandgasse (Westumfahrung) unterwegs, der Froschberg konnte nicht mehr erreicht werden.

Linie 101 Bus fuhr zwischen Urnenhain Urfahr und Schatzweg - aber zwischen Schickenedersteig und Aichinger war kein Verkehr möglich.

Linie 102 verkehrte nur zwischen Rudolfstraße und Aichwiesen.

Linie106 war nur zwischen Florianerstraße und Kremstorferstraße unterwegs.

Auf der Linie 191 kam es zu Verspätung wegen Unfall und Schneeglätte, eine Fahrt zwischen Meixnerkreuzung und St. Martin war unmöglich.

Linie 192 verkehrte nur zwischen Linz-Theatergasse und St. Margarethen. Die Strecke in Leonding war für Busse nicht befahrbar.

"Getroffen hat es vor allem die kleinen Stadteilbuslinien, die bei uns ja häufig auf Berge fahren. Da konnten wir nicht mehr alles anfahren, mussten teilweise früher umkehren. Man muss einfach sagen: Sicherheit geht vor", so der Leitstellen-Mitarbeiter. Obwohl die Räumfahrzeuge der Stadt im Großeinsatz gestanden seien, hätten auch die die Schneemenge nicht bewältigen können. Teils mussten sie auch selbst erst einmal Schneeketten anlegen, um überhaupt weiterfahren zu können. "Solche Probleme wie heute haben wir zum Glück aber selten", so der Leitstellen-Mitarbeiter. Wie lange die Situation so angespannt bleibe, sei aktuell noch nicht abzusehen, hieß es am Abend.

Zahlreiche Unfälle im Land

Im ganzen Bundesland kam es zu kleineren und größeren Unfällen. Unter anderem im Oberen Mühlviertel: Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war am Freitag gegen 16.25 Uhr auf der schneeglatten B38 von Helfenberg Richtung Haslach unterwegs, als er in einer starken Rechtskurve mit dem Auto ins Schleudern kam und mit der linken hinteren Fahrzeugseite gegen die Front eines entgegenkommenden Pkw krachte. Die junge Lenkerin des Fahrzeugs, eine 18-Jährige aus dem Bezirk Freistadt, wurde unbestimmten Grades verletzt ins Klinikum Rohrbach gebracht.

Eine Kolonne von 6 Lkw fuhr kurz vor 8 Uhr auf der B137 von Grieskirchen Richtung Schärding. Auf der schneeglatten Fahrbahn geriet der erste Lkw, gelenkt von einem 36-jährigen Bosnier aus dem Bezirk Grieskirchen, im Ortschaftsbereich Basling, Gemeinde Andorf im Innviertel, plötzlich ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er fast frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 35-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Beide Fahrzeuge kamen quer zur Fahrbahn zum Stehen. Obwohl er sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte der 52-jährige Lenker des nachfolgenden Lkw einen Zusammenstoß mit dem ersten Lkw nicht mehr verhindern. Der 36-Jährige und die 35-Jährige erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach notärztlicher Erstversorgung in die Krankenhäuser Schärding und Ried im Innkreis eingeliefert.

In St. Florian rutschte ein Auto nach einer Kollision in den Straßengraben. Bild: TEAM FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR

Mit einem Räumfahrzeug kollidierte ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in Feldkirchen an der Donau: Ein 22-Jähriger wollte kurz vor 10 Uhr mit dem Räumfahrzeug eine Straße überqueren. Laut Polizei fuhr er langsam in den Kreuzungsbereich ein. Der Schneeschieber, der auf dem Traktor montiert ist, ragte in die querende Straße - die B131. Der 67-Jährige, der auf dieser gerade Richtung Feldkirchen fuhr, krachte in die Schneeschaufel. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und ins UKH Linz eingeliefert.

Auch in St. Florian war die schneeglatte Fahrbahn Grund für die Kollision zweier Autos auf der Wolfener Landesstraße. Eines der Fahrzeuge rutschte in den Straßengraben, verletzt wurde jedoch niemand.

Die Feuerwehren waren am Freitag massiv gefordert. Bild: Screenshot

Alle Hände voll zu tun

Für die Feuerwehren im Land gab es alle Hände voll zu tun - wie auch für die Mitarbeiter der Landeswarnzentrale: "Ich habe es nicht gezählt. Aber wir haben jede Menge Bäume auf Straßen und Autos, die von den Straßen abgekommen sind", sagt ein Mitarbeiter noch schnell, ehe er auch schon wieder auflegen und den nächsten Notruf entgegennehmen muss.

