Zwei Pflegerinnen, die sich durch einen Skiunfall in Gosau kennenlernten

Dienstag, 19. Dezember 2023, 10 Uhr auf der Zwieselalm-Talabfahrt in Gosau: Eine 59-jährige Skifahrerin aus Oberösterreich kann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie kollidiert mit einer Frau, von der bislang nur bekannt ist, dass sie dunkelblau-rotes Skigewand getragen hat. Denn diese Frau fährt nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

An diesem Tag sind auch Lisa Löffler und Sabrina Lindenthaler, beide Diplompflegerinnen an der Uniklinik in Salzburg, im Skigebiet Dachstein-West unterwegs – unabhängig voneinander. Und beide bleiben bei der schwer verletzten Frau stehen.

"Wir haben uns vorher gar nicht gekannt, aber sind beide gleichzeitig stehen geblieben, weil wir am Pistenrand eine Frau liegen gesehen haben", sagt Lindenthaler.

Lob von der Alpinpolizei

Die Frau hat sich schwer am Bein verletzt, braucht dringend medizinische Hilfe. "Wir haben dann die Unfallstelle abgesichert und mit der Frau gesprochen. Die Pistenrettung war schon informiert. Wir haben die Frau zugedeckt, warmgehalten und sie beruhigt", sagt Löffler.

Rasch ist klar, dass ein Transport ins Tal per Akia nicht möglich ist, ein Hubschrauber der Martin-Flugrettung wird angefordert. Die Dame kann stabilisiert und ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden.

Die Alpinpolizei im Bezirk Gmunden bedankt sich in einem Schreiben bei Lisa und Sabrina: "Wie ein eingespieltes Team wurde die Patientin von dem Notarzt und den beiden Diplomkrankenpflegerinnen behandelt. Das war vorbildliche Erste Hilfe. Leider ist es mittlerweile normal, dass bei solchen Vorfällen niemand anhält, sondern alle einfach weiterfahren."

Für Löffler und Lindenthaler sei ihr Einsatz "selbstverständlich" gewesen. "Wir wären prinzipiell stehen geblieben und hätten gefragt, ob wir helfen können. Auch, wenn wir das nicht gelernt hätten", sagt Löffler.

Lisa Löffler arbeitet im Gehobenen Pflegedienst an der Uniklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Sabrina Lindenthaler ist nach mehreren Jahren an der Onkologischen Bettenstation der Uniklinik für Innere Medizin vor wenigen Tagen in die Zentralambulanz am Uniklinikum Campus Christian-Doppler-Klinik gewechselt. Ihre Wege werden sich nun aber in Zukunft öfter kreuzen. (geg)

