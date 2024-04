Zu wenig leistbare Wohnungen im Salzkammergut

Die Arbeiterkammer hat einen Wohnzufriedenheitsindex erstellt, der die Bedürfnisse und Sorgen rund ums Wohnen aufzeigt. Dazu wurden in ganz Oberösterreich Menschen befragt. In den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck geben acht von zehn Befragten an, es werde für sie zunehmend schwieriger, eine finanziell geeignete Mietwohnung zu finden. Damit sind die beiden Bezirke Negativ-Spitzenreiter in Oberösterreich. 58 Prozent der Befragten in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck bewerten die Verfügbarkeit von gefördertem Wohnbau in ihrer Gemeinde als „kritisch“ oder „schlecht“. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 55 Prozent.

Verantwortliche in der Region halten die hohe Zahl der Nebenwohnsitze und die damit verbundenen Preissteigerungen für eine der Ursachen. Die AK fordert einen Ausbau des geförderten gemeinnützigen Wohnbaus, mehr Wohnbaufördermittel und auch mehr geförderte Wohnbaukredite. „Der Mietpreisdeckel der Bundesregierung ist halbherzig und wurde viel zu spät eingeführt“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

