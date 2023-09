Nach einigen Jahren Pause startet die Kirchhamer Kellerbühne mit der rasanten Komödie "Wer schön sein will, muss leiden" von Beate Irmisch wieder durch. Unter der Regie von Anton Pühringer werden neben dem bewährten Ensemble erstmals auch Georg Hörtenhuber, Martin Bieregger und seine Schwester Anna Rathberger, die als Japanerin Miezie Zockakoshi alle Blicke auf sich zieht, auf der Bühne stehen.

Die Premiere dieses flotten Lustspieles findet am Freitag, 20. Oktober, 19.30 Uhr, in der Kirchhamer Unterkirche statt. Weitere Spieltermine sind 21., 25., 27., 28. und 31. Oktober sowie 3., 5., 8., 9., 10. und 11. November, jeweils um 19.30 Uhr, sowie zwei Nachmittagsvorstellungen am 26. Oktober und am 5. November um 14 Uhr. Eintritt: 15 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen sieben Euro. Kartenreservierungen unter www.ticketlotse.com oder täglich ab 16 Uhr unter Tel. 0650 / 8014117 bzw. 0664 / 4748152.

