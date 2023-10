Warum Erdäpfel auf der Katrin wuchsen

An Erdäpfeln wird es in der Schulküche der HLW Bad Ischl in nächster Zeit nicht fehlen. Knapp 60 Kilogramm konnten Schüler und Schülerinnen des dritten Jahrgangs in den vergangenen Tagen auf der Katrin ernten.

Es war das Ergebnis eines Nachhaltigkeitsprojekts, das gemeinsam mit Erdäpfelbotschafterin Ulrike Haunschmid und Johannes Aldrian, Geschäftsführer der Katrin-Seilbahn, im Mai dieses Jahres auf dem Ischler Hausberg begonnen worden war. In Pyramidenform wurden oberhalb der Bergstation Erdäpfel angebaut, parallel zum Geschehen am Berg wurden im Unterricht fächerübergreifend in den Gegenständen Nachhaltigkeitsmanagement, Ernährung, Lebensmitteltechnologie und Küchenmanagement verschiedene Themen rund um die Nutzpflanze behandelt. Dass es kein erfolgloser Versuch bleiben sollte, zeigte sich schon nach wenigen Wochen: Die weißen Keime wurden zu starken Trieben und bildeten grüne Blätter.

Bei einem Erntedankfest wurde ein Teil der geernteten Erdäpfel gemeinsam mit den Hüttenwirten auf der Katrin zu Pinzgauer Nidei verkocht, der Rest findet in der Küche des Berggasthofs und in der Almhütte Verwendung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper