Wanderin (53) nach Sturz im Höllengebirge per Helikopter gerettet

Eine Wanderung im Höllengebirge hat für eine 53-jährige Britin am Montag im Krankenhaus geendet. Die Frau war gemeinsam mit ihrem 60-jährigen Ehemann von Steinbach am Attersee über den Stieg-Steig zur Geißalm aufgestiegen. Beim Abstieg über denselben Weg kam es auf einer Seehöhe von etwa 1300 Metern zu einem folgenschweren Unfall: Die Frau knöchelte um und stürzte einige Meter in die Latschen ab.

Per Tau gerettet

Sie zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sich nicht mehr selbstständig weitergehen konnte. Ihr Ehemann alarmierte die Rettungskräfte. Bergretter der Dienststelle Steinbach/Weyregg, die Crew des Notarzthubschrauber "Martin 3" und ein Alpinpolizist aus Gmunden machten sich auf den Weg. Die Besatzung des Notarzthubschraubers rettete die Verletzte mit 30-Meter-Tau und brachte sich in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Brüder (45, 49) mussten im Dachsteingebirge gerettet werden

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es beim Abstieg über die Geißalm

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.