Von Stein am Kopf getroffen: Bergsteigerin (62) am Hochlecken gerettet

Ein Wanderung auf Hochlecken hat für eine 62-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck am Samstag im Krankenhaus geendet: Die Frau war mit einer Alpenvereins-Gruppe von der Kienklause in Richtung des 1691 Meter hohen Gipfel unterwegs und hatte dafür die Route über den Gugelzipf gewählt. Etwa auf Höhe des 1517 Meter hohen Zwischenziels löste sich gegen 9:50 Uhr oberhalb der Frau ein Stein und traf sie am Kopf.

Ein Tourenführer eilte zur Hilfe und verband die blutende Platzwunde. Beim weiteren Anstieg klagte die Verletzte über stärker werdende Kopfschmerzen, weshalb der Tourenführer einen Notruf absetzte. Der Bergrettungsdienst Steinach/Weyregg rückte an. Die 62-Jährige wurde vor dem Hochleckenhaus vom Team des Notarzthubschraubers aufgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

