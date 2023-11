Vom Badezimmer ins Tote Gebirge

Hand auf den Wasserhahn, aufdrehen, kurz laufen lassen. Und die Reise beginnt. Gute Geschichten beginnen im Badezimmer. Zumindest jene des Welt-Raum-Wegs, der am 21. Jänner 2024 offiziell eröffnet wird und am Freitag in Bad Ischl erstmals präsentiert wurde. Kein "esoterischer Schmarrn", wie Initiator Christoph Viscorsum sagt, eine Reise "durch Hör- und Erfahrungsräume", 15 an der Zahl.

In fünf bis sieben Tagesetappen – je nach Lust und Kondition – werden Einheimische und Touristen von der scheinbar perfekt hergerichteten Welt in die wilde, radikal ursprüngliche Natur des Toten Gebirges geleitet. Und zwar von Stimmen im Ohr. Die gehören unter anderem zu Profibergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, zu Hubert von Goisern, musikalisches Aushängeschild des Salzkammerguts, oder zu Kulturwissenschafterin Aleida Assmann. Aber auch Almbauer Herbert Grill und Bad Ischls Pfarrer Christian Öhler haben ihren Beitrag geleistet. "Es ist kein Podcast und kein Museumsguide. Wir haben hier keine Standardansätze, die Geschichte oder Umgebung erklären. Körper, Raum und Inhalte sollen verschmelzen", sagt Viscorsum.

Ein Mönch und eine Hebamme

Die erste Etappe ist die gemütlichste: Sie beginnt im eigenen Badezimmer. Die zweite führt Wanderer auf eine Holzbank, direkt an der Bad Ischler Pfarrkirche und wenige Minuten später auch ins Innere. Über die Kopfhörer wird die Kirche in mehreren Schritten erkundet, innegehalten und Raum für eigene Gedanken gegeben. Im Osten der Kirche geht es weiter: Die Rettenbachalm ist die letzte Station in der Zivilisation.

Das Audiokunstwerk "Welt-Raum-Weg" kommt ohne Dauerbeschallung aus. Das Hörerlebnis ist auf 15 definierte Orte beschränkt, die Dateien können über das Smartphone vorab geladen werden.

Von der Rettenbachalm geht es über Ischlerhütte, Hochkogelhaus, Appelhaus, Pühringerhütte und Prielschutzhaus nach Hinterstoder. Eine klassische Überschreitung des Toten Gebirges, die eben ganz und gar nicht klassisch ist. Der gesamte Weg wird ab 7. Juli 2024, wenn der Schnee großteils abgeschmolzen ist, freigegeben. Die Sektion Salzkammergut des Alpenvereins kümmert sich um die Markierung und übernimmt auch geführte Wanderungen für jene, die sich den alpinen Abschnitt nicht zutrauen.

Die Audiodateien sind Auszüge aus bis zu vier Stunden langen Gesprächen, unter anderem mit David Steindl-Rast, Benediktinermönch, der nach eigenen Angaben in 97 Lebensjahren noch "nie so ein ungewöhnliches Interview" führen durfte. Die Hebamme Anne Tlach saß für ihr Gespräch bei Nacht in der Steinwüste des Toten Gebirges und wartete auf den Sonnenaufgang.

Der Welt-Raum-Weg, den die Pfarre Bad Ischl zum Programm der Kulturhauptstadt beiträgt, soll bis zum Jahr 2035 begangen werden können. Bis zur Eröffnung kann man in Bad Ischl noch das aktuelle "k.u.k."-Wetter genießen: Kultur und Kuscheln.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger