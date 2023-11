Das Tote Gebirge neu sehen und hören

Von unserer "scheinbar perfekt hergerichteten Welt in die wilde, radikal ursprüngliche Natur" will der große "Welt-Raum-Weg" führen.

Das Erlebnis, ab Jänner Teil der Kulturhauptstadt 2024, wurde heute in Bad Ischl präsentiert. Dabei handelt es sich um ein genau komponiertes Hörstück, in das Teilnehmerinnen und Teilnehmer via Smartphone und Kopfhörer an ausgesuchten Stationen eintauchen und so die umliegende Welt neu, anders erfahren können.

Der Weg beginnt im eigenen Badezimmer und führt zunächst von der Pfarrkirche Bad Ischl zur Rettenbachalm. Diese erste Etappe wird zum Start des Kulturhauptstadt-Jahres bereits begehbar sein.

Ab Juli kommenden Jahres, wenn die Wanderwege schneefrei begehbar sind, erstreckt sich der "Welt-Raum-Weg" auf fünf bis sieben Tagesetappen von Hütte zu Hütte (Ischler Hütte, Hochkogelhaus, Albert-Appel-Haus/Wildseenhütte, Pühringer Hütte, Prielschutzhaus) bis zum Abstieg nach Hinterstoder. Das auditive Eintauchen ins Tote Gebirge und in dessen Steinwüste entwickelte Projektleiter Christoph Viscorsum zusammen mit Andreas Hagelüken. Beide Hörkünstler arbeiteten beispielsweise am Audioweg Gusen.

Auf dem "Welt-Raum-Weg" werden als Aufnahmen sogenannte "Gedankenkompositionen" zu hören sein, die Passagen aus tiefgehenden Interviews umfassen. Hierfür sprach man etwa mit Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner, Musiker Hubert von Goisern und der Münchner Autorin Ariadne von Schirach ("Der Tanz um die Lust").

Hinter dem Projekt stehen die Stadtpfarrkirche Bad Ischl, die Sparte der Kulturhauptstadt für kirchliche Projekte und weiters der Tourismusverband Bad Ischl und die Sektion Salzkammergut des Alpenvereins. Die Pfarre trägt dafür Sorge, dass der "Welt-Raum-Weg" bis 2035 begehbar bleibt.

