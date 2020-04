Unimarkt in Schörfling: "Kunden rufen an oder schreiben ein Mail"

Für ihn war stets eines wichtig: "Das Hauptaugenmerk muss auf dem Regionalen liegen."

In der aktuellen Situation liefert Leitner seine Waren auch aus: "Unsere Kunden rufen entweder an unter 07662 / 29044 oder schreiben uns ein Mail unter mario.leitner@unimarkt-partner.at, hinterlassen uns ihren Namen, ihre Adresse und, besonders wichtig, ihre Telefonnummer." Er suche aufgrund der angegebenen Warenliste alles zusammen, so Leitner. "Dann rufe ich die Kunden an, um ihnen bekanntzugeben, was das alles kostet, denn die Bezahlung ist nur bar." Die Auslieferung erfolge mit dem Taxiunternehmen "Josef", das einen freiwilligen, moderaten Beitrag für die Auslieferung einfordere. Leitner: "Unsere Erfahrung war bisher eine gute. Bestellt werden kann alles. Was wichtig ist: Wir legen großen Wert auf regionale Produkte, aus unserer Gegend."

