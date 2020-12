Ungewöhnliche Zeiten erfordern ebenso ungewöhnliche Konzert-Auftrittsorte

"Rock and Roll will never die", sang einst schon die kanadische Rock-Legende Neil Young, und daran ändert Corona definitiv nichts. Die Gmundner Band Stonetree hält ihren Stil – Alternative bzw. Stoner Rock – auch in Zeiten wie diesen am Leben und veröffentlichte vor kurzem eine neue EP unter dem Titel "Void Fill".

Stonetree wurde 2015 gegründet. Ins Leben gerufen nach der Auflösung von Machine Zoo, entwickelte die Gruppe eine ganz eigene Prägung aus Riff-orientierter Heavy-Rock-Musik. Der Sound entwickelt sich laufend weiter, um verschiedene Styles und Einflüsse unterzubringen.

"Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt und während der Pandemie eine kreative Lösung ausprobiert, um unsere Musik auf das nächste Level zu hieven", sagt Stonetree-Mitglied und -Songschreiber Christof Freund. "Herausgekommen sind einige coole Auftritte im Freien – zwischen Sonnenblumen, am Badestrand oder zuletzt sogar auf dem Loser bei Altaussee – und eine EP."

Der neue Tonträger enthält vier Stücke ("Call of the Void", "Instar", "Whatever it Takes", "Death Weight") und ist das zweite Werk der Gmundner Gruppe nach der 2017 erschienenen CD "The Tempest". www.stonetree.at

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at