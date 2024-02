Sonnenkraftwerk auf dem Dach der Schwanenstädter Sporthalle

In Schwanenstadt gibt es bereits auf den städtischen Einrichtungen Photovoltaikanlagen, am Dach des Alten- und Pflegeheimes, auf der Sportmittelschule und am Dach des Bauhofes.

Jetzt wurde von der städtischen Sport- und Freizeitanlagen GesmbH eine weitere PV-Anlage auf dem Dach der Sporthalle mit einer Spitzenleistung von 120 Kilowattstunden (kWp) errichtet. Die Anlage wurde mit Bundes- und Landesförderungen finanziert.

Die PV-Anlage liefert einerseits Strom für die Tennishalle, den Eislaufplatz, die Sauna oder die Sporthalle und andererseits wird der Strom im Sommer in die Erneuerbare Energiegemeinschaft eingespeist, somit werden einige städtische Einrichtungen (Schwimmbad, Rathaus usw.) mit Strom beliefert.

Die Stadtgemeinde Schwanenstadt hat mit der Sport- und Freizeitanlagen GesmbH, die zu 67 Prozent im Eigentum der Stadt ist, eine Energiegemeinschaft etabliert.

Eine weitere PV-Anlage ist noch in diesem Jahr auf dem Dach der Aussegnungshalle geplant.

