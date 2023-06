Sommerakademie im OKH für junge Forschende

Mit dem Themenschwerpunkt "MitSprache" geht die Sommerakademie "KeKademy" im OKH von 4. bis 7. September in die sechste Runde. Ein vielfältiges Programm aus der Welt der Wissenschaft, Kunst und Technik können Kinder zwischen vier und zwölf Jahren an vier "Universitätstagen" erleben.

Ob im Archäologie-Kurs einen Schatz entdecken, mit der Kamerabrille auf Entdeckungsreise gehen, im Theaterworkshop mit Sprache experimentieren oder sich forschend und spielerisch mit Menschenrechten auseinandersetzen: Mit 40 Lehrveranstaltungen bietet die "KeKademy" Kindern und Jugendlichen wieder einen spannenden Blick auf die Welt der Wissenschaft. Dafür konnten auch wieder Lehrende aus Vöcklabruck gewonnen werden. Beispielsweise wird Stefan Hitzfelder (HIPI) zwei Kurse beisteuern und mit den Studierenden zum Thema Wasser experimentieren.

Die "KeKademy" lädt in diesem Jahr alle Studierenden sowie ihre Familien zu einem Abschlussfest ein (7. September, 16 Uhr, im OKH). In gemütlicher Atmosphäre wird dabei auf die ereignisreiche Woche zurückgeblickt und gemeinsam der Uni-Abschluss gefeiert.

Die Kursbuchung wird über ein Online-Buchungstool angeboten. Das Programm ist ab 17. Juli online einsehbar und buchbar. Für all jene, die Unterstützung benötigen, bietet das KeKademy-Team am 21. Juli von 13 bis 17 Uhr persönlich Hilfe vor Ort im OKH an.

