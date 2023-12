Schwanenstadt: Über Umwege rund 300 g Marihuana sicher gestellt

Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr begann alles mit einer Verkehrskontrolle in Attnang: Eine Streife der Polizeiinspektion Schwanenstadt hielt einen 28-jährigen Pkw-Lenker aus Schwanenstadt an. Der Mann stand unter Drogeneinfluss, was auch bei einer nachfolgenden klinischen Untersuchung bestätigt wurde. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Da der 28-Jährige jedoch jegliche Angaben zu den Drogen und deren Besitz verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft Wels noch am selben Abend eine Hausdurchsuchung beim Verdächtigen an.

Bereits beim Betreten des Mehrparteienhauses in Schwanenstadt konnten die Polizisten starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei der Hausdurchsuchung in der Wohnung des 28-Jährigen wurden schließlich 0,8 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.

Starker Cannabisgeruch machte Polizei stutzig

Wegen des starken Cannabisgeruchs im Vorhaus klopften die Polizisten auch bei den anderen Wohnungen an. Ein 32-Jähriger öffnete die Wohnungstür. Schnell war klar, dass der Geruch aus dieser Wohnung kam. Der Mann gab sofort zu, gerade einen Joint geraucht zu haben.

Die Polizei fand anschließend eine Aufzuchtanlage im Schlafzimmer, die zu einer Trocknungsanlage umgebaut wurde. Darin befanden sich ca. 150 Gramm Marihuana. Weitere Blüten der Cannabispflanze wurden im Backrohr in der Küche getrocknet.



Ebenso wurden in der Wohnung Suchtgiftutensilien, Bargeld und insgesamt 177,54 Gramm Cannabiskraut sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.

