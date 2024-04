Rauchschwaden in Ebensee: Asche entzündete Reifenstapel

Zuerst hatte es schlimmer ausgesehen: "Brand Gebäude" war die Einsatzmeldung. "So schlimm war es dann aber nicht", sagt Jürgen Fellinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rindbach. Heiße Asche in einem Plastik-Mistkübel hatte einen danebenstehenden Stapel Reifen in Brand gesetzt. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht, das danebenstehende Haus geschützt werden, so der Kommandant.

