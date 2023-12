Radlobby Vöcklabruck verteidigt die Fußgängerzone

Die Mitglieder der Fahrradlobby Vöcklabruck lehnen den Vorschlag der ÖVP Vöcklabruck, die Fußgängerzone am oberen Stadtplatz zeitlich einzuschränken, „entschieden“ ab. „Die Faktenlage spricht dagegen“, so Alexander Six, Sprecher der Radfahrerorganisation. „Wie eine Verkehrszählung zeigte, fährt gut die Hälfte aller Autos ohne Halt über den Stadtplatz. Fußgänger und Radfahrer kurbeln die lokale Nachfrage hingegen an.“

Die Radlobby fordert allerdings, dass der Stadtplatz attraktiviert wird. „Ein Platz wird nicht automatisch anziehender, nur weil keine Autos mehr fahren“, so Six.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper