Polizisten retteten hilflose 61-Jährige aus Wohnung

Die Beamten wurden gegen 13 Uhr zu dem Wohnhaus gerufen, nachdem ein Unfall der Frau in ihren eigenen vier Wänden befürchtet worden war. Aus der Obergeschoßwohnung vernahmen die Polizisten daraufhin eine wimmernde Stimme. Da die Tür nach Zuruf nicht geöffnet wurde, forderten die Beamten Unterstützung an. Mit Hilfe eines Drehleiter-Kranwagens samt Korb der Freiwilligen Feuerwehr Eselsbach-Unterkainisch konnten die Einsatzkräfte schließlich auf den außenliegenden Balkon der Wohnung vordringen. Dort stiegen die Beamten über die offene Terrassentür in das Gebäude ein, um der Frau zu helfen, die hilflos und offensichtlich desorientiert aufgefunden wurde.

Die 61-Jährige wurde von Mitarbeitern des Roten Kreuzes erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus nach Bad Aussee gebracht.