Pinsdorf zeigt sich ökumenisch

Bei der Eröffnung in der katholischen Pfarrkirche um 19.30 Uhr wird – ebenfalls erstmals – ein gemischter Chor der beiden Glaubensgemeinschaften singen. "Danach gibt es ein abwechslungsreiches spirituelles, musikalisches und sinnliches Erlebnis, das in beiden Kirchen Möglichkeiten anbietet, Glaube und Gemeinschaft einladend und offen zu erleben", kündigt Pfarrassistent Gerhard Pumberger an. "Die gemeinsamen Planungssitzungen der beiden Kirchen waren ein gegenseitiges Kennenlernen und geprägt von großem Interesse und Wohlwollen", so der Katholik.

