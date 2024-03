Osterwunsch-Strauch: Altmünster hilft beim Helfen

Die Marktgemeinde Altmünster möchte allen Bürgerinnen und Bürgern ein unbeschwertes Osterfest ermöglichen – besonders jenen, die es finanziell momentan nicht einfach haben. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Osterwunschstrauch.

Im Foyer des Gemeindeamts steht ab Montag ein großer Osterstrauch, der mit Karton-Eiern geschmückt ist. Jedes Ei ist mit einem Gutschein im Wert von maximal 40 Euro versehen, der bei einem heimischen Betrieb eingelöst kann. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann zu den Öffnungszeiten ein Ei vom Strauch nehmen. Anschließend wird der Gutschein einfach bei der Vermittlung oder im Sozialreferat der Gemeinde abgegeben. Die Mitarbeiter des Sozialreferats übernehmen bis Ostern die Verteilung. Der gesamte Ablauf ist anonym und kontaktlos.

„Wichtig ist, dass die Altmünsterer wissen, dass sie sich nicht nur zu den Feiertagen an das Sozialreferat wenden können, sondern das ganze Jahr über“, sagt Eva Situk vom Sozialreferat der Marktgemeinde. „Ein sozialer Warenkorb, der sofortige Hilfe in Form von Lebensmitteln bietet, steht jederzeit bereit und es gibt auch Unterstützung in vielen anderen Formen.“

