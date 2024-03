Ostermarkt in Vöcklabruck läutet den Frühling ein

Die Aussteller sind vielseitig: Von Blumendekorationen über Perlenschmuck, Babykleidung und Honig ist alles zu finden, was sich gut im Osternest macht. Eine Modeausstellung mit den aktuellen Frühjahrskollektionen ist sogar bis zum 11. April zu sehen.

Bereits am Wochenende strömten Hunderte Besucher zum traditionellen Ostermarkt im Freilichtmuseum Stehrerhof in Neukirchen an der Vöckla. Der Regen tat der Stimmung keinen Abbruch.

