"Oida!": Berghütte wirbt ausgefallen um Ferialpraktikanten

Junge Menschen anzusprechen ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn es um einen Ferialjob mitten im Toten Gebirge geht.

Das Albert-Appelhaus, zwischen Offensee und Grundlsee in 1638 Metern Seehöhe gelegen, probiert es deshalb gleich ausschließlich in der Jugendsprache.



„Oida, Hackln im Appelhaus is wie Royale Max Level in Fortnite. Aber ohne Mama und Papa“, heißt es in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Ausschreibung. Dass „Fortnite“ ein höchst erfolgreiches Computerspiel ist, braucht man Jugendlichen vermutlich nicht erklären.

Weiter heißt es, dass „ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar ein ganzes Monat in den Bergen zu verbringen und guade Kohle für die Zeit mit Friends danach zu verdienen immens entschädigt“. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich bei Hüttenwirt Florian Marl melden: albert-appelhaus-at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger