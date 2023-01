Ohlsdorfer Unternehmen im Rennen um Feronia

Eines jener Unternehmen aus dem Salzkammergut, die sich für den Feronia-Preis beworben haben, ist die KIAS Recycling GmbH in Ohlsdorf – und zwar in der Kategorie "Durch und durch nachhaltig". Das Kleinunternehmen ist Österreichs einzige Altreifenrecyclinganlage, die ihre Produkte (Gummi, Textil, Stahl) größtenteils einer stofflichen Verwertung zuführt. So kann etwa aus den Reifen gewonnener Draht zu hochwertigem Stahl eingeschmolzen werden. Geschäftsführer Christian Zirgoi berichtet zudem von einer hauseigenen PV-Anlage mit aktuell 400 kWp. Im Haus wurden herkömmliche Glühbirnen durch LEDs ersetzt. Zirgoi: "Durch unsere Arbeit wird die Hälfte – rund 30.000 Tonnen – der in Österreich anfallenden Altreifen einer sinnvollen Verwertung zugeführt und zu Gummimehl und -granulat verarbeitet. Aus diesen können neue Produkte hergestellt werden."

Infos: www.kias-recycling.at

Nachhaltigkeitspreis Feronia

Zum ersten Mal wird heuer der Nachhaltigkeitspreis „Feronia“ vergeben. Gemeinsam mit dem Land Oberösterreich suchen die OÖNachrichten und die Oberbank nach den besten Konzepten, Produkten, Dienstleistungen und Initiativen zum Thema, in den Bereichen Wirtschaft, Kultur sowie Soziales.



Auf nachrichten.at/feronia können sich Unternehmen, Kultureinrichtungen und Initiativen sowie Vereine und andere gesellschaftliche Einrichtungen für den Feronia-Preis bewerben. Die Frist läuft bis 4. Februar.



ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Ohlsdorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.