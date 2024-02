Neukirchen trauert um Diakon Alfons Hangler

Als Hauptschullehrer in Neukirchen an der Vöckla war er in dieser Zeit für die Bildung Hunderter Kinder zuständig. Vor knapp 14 Jahren, am 10. Oktober 2014, wurde Hangler von Bischof Ludwig Schwarz in der Pfarre von Neukirchen zum Ständigen Diakon geweiht. Er hatte aber schon zuvor viele Jahre ehrenamtlich für die Pfarre gearbeitet.

Als langjähriger Religionslehrer war er Bindeglied zwischen Schule und Pfarre, gestaltete Schulgottesdienste und kümmerte sich auch um den Predigtdienst. Sein großes Engagement konnte auch sein immer schlechter werdender Gesundheitszustand nicht schmälern. Am 14. Februar verstarb Hangler nach langer Krankheit im 70. Lebensjahr. Er hinterlässt seine Frau Ulrike und drei Töchter mit Schwiegersöhnen und sechs Enkelkindern. Heute, 19 Uhr, wird in der Pfarrkirche Neukirchen für ihn gebetet.

