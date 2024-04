Neues Gipfelkreuz für den Kleinen Schönberg am Traunsee

35 Jahre lang hielt das hölzerne Gipfelkreuz auf dem Kleinen Schönberg (894 Meter) am Ostufer des Traunsees Wind und Wetter stand.



Weil es mittlerweile aber zu morsch geworden war, brachten die Mitglieder der Naturfreunde Ohlsdorf am vergangenen Samstag ein neues auf den beliebten Aussichtsberg. Geschnitzt wurde es aus Lärchenholz, in liebevoller Handarbeit von Sepp Keiblinger, mittlerweile stolze 87 Jahre alt. Die offizielle Einweihung findet am Freitag, 24. Mai, um 15 Uhr statt.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger