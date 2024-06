Neues Führungsduo beim Pensionistenverband Vöcklabruck

Der SPÖ-Pensionistenverband (PVÖ) hat im Bezirk Vöcklabruck ein neues Führungsduo: Barbara Winkelbauer aus Frankenmarkt und Franz Köppl aus Vöcklabruck wurden gemeinsam zum Leiterteam gewählt. „Wir sehen uns als Bindeglied zur Landesorganisation und als Unterstützer unserer Ortsgruppen“, sagt Winkelbauer. „Wir bieten Schulungen für unsere Funktionäre und Mitglieder an.“

Bereits zuvor gab es in der Bezirksorganisation eine Doppelspitze. Für Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer ist diese Praxis „beispielgebend“ und ein Vorbild für andere Bezirke.

Gerstorfer bezeichnet den vor 75 Jahren gegründeten PVÖ als „eine Organisation der älteren Generation für die ältere Generation, die für ein Leben ohne Armut, Einsamkeit und jegliche Art von Diskriminierung im Alter kämpft“.

Der Vöcklabrucker Pensionistenverband hat im Bezirk 30 Ortsgruppen und rund 4500 Mitglieder. Er bietet seinen Mitgliedern gemeinsame Wanderungen, Kulturbesuche und Fitnessprogramme an – aber auch soziale Serviceleistungen, beispielsweise Beratung und Unterstützung in rechtlichen Fragen. In den meisten Ortsgruppen gibt es auch Stammtische, bei denen sich die Mitglieder zwanglos treffen können. Der Bezirkswandertag des Pensionistenverbandes wird in diesem Jahr von der Ortsgruppe Zipf-Neukirchen organisiert. Er geht am 29. August über die Bühne.

