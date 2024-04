Millionenerbin fordert: "Besteuert mich endlich!"

Mit Marlene Engelhorn holte der Verein wi(e)so am Mittwoch eine spannende Vortragende ins Veranstaltungszentrum Oberndorf. Die 32-jährige Wienerin erbte als Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn ein Millionenvermögen und hält es für eine Ungerechtigkeit, dass sie dafür nicht besteuert wird. Deshalb will sie einen großen Teil ihres Erbes verschenken. An wen, soll ein zufällig zusammengesetzter Bürgerrat unabhängig von Engelhorn entscheiden. "Ich habe für mein Erbe keinen Tag gearbeitet und zahle keinen Cent dafür. Besteuert mich endlich!", sagt sie.

Engelhorn, die ein Buch über ihr Anliegen schrieb und die Initiative AG Steuergerechtigkeit mitbegründete, nahm sich in Oberndorf unter der Moderation von Christian Aichmayr eineinhalb Stunden Zeit, um mit dem Publikum über die gerechte politische Vermögensverteilung zu diskutieren. Einige Besucher erklärten, sie würden Engelhorn gerne in der Politik sehen – was in der Agenda der Millionenerbin derzeit allerdings nicht vorgesehen ist. Jetzt verschenkt sie ihr Vermögen und erklärt, warum.

