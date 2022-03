Leitung geplatzt: Wilde Bagger-Fahrt auf Bahngleisen

Der 44-Jährige führte am Dienstagnachmittag auf Höhe der Ortschaft Stöttham Arbeiten an den Gleisen der Attergau Lokalbahn durch, als plötzlich die Hauptdieselleitung seines Baggers platzte und Treibstoff über den heißen Motor floss. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Weil der Arbeiter befürchtete, der Bagger könnte brennend auf den Gleisen liegen bleiben und dadurch die Bahnstrecke blockieren, wollte er zu einer nahen Eisenbahnkreuzung fahren um das Fahrzeug dort aus dem Gleis steuern und auf einem Güterweg abstellen.

Der Versuch misslang. Da Diesel auf die Gleisräder tropfte, rutschte der Bagger über die Kreuzung und nahm auf der steilen Strecke immer mehr an Fahrt auf. Trotz Vollbremsung wurde das Fahrzeug auf den Schienen immer schneller. Erst nach einigen hundert Metern gelang es dem 44-Jährigen, den Bagger an der Haltestelle Palmsdorf zu stoppen, indem er die Gummiräder auf den erhöhten Fußgängerbereich absenkte. Der Arbeiter konnte die Gleisanlage schließlich verlassen, berichtete die Polizei am Abend.