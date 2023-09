Legendäres Motorsport-Duo drehte in Pitzenberg seine allerletzten Runden

Beim kürzlich in Pitzenberg ausgetragenen 13. Oldtimer-Grand-Prix traten sie noch einmal an, doch nun gaben die Schwanenstädter Brüder Günther (56) und Hermann Bachmaier (57) das Ende ihrer Seitenwagenkarriere bekannt.

1977 – als Zehnjähriger – erlebte Günther Bachmaier die legendären Straßenrennen in Oberndorf praktisch vor seiner Haustür und war von den Motorsportdarbietungen fasziniert. Als 1998 auf dem Hausruckring, unweit der früheren Rennstrecke, erstmals der Oldtimer-Grand-Prix gefahren wurde, war Günther dort als Feuerlöschposten der Freiwilligen Feuerwehr Schwanenstadt im Einsatz. Bei den Seitenwagengespannen kam bei ihm jedes Mal "Gänsehautfeeling" auf, und sein Gedanke war: "Das möchte ich auch machen." Gesagt und getan: Günther fragte seinen Bruder Hermann, ob er sein Beifahrer sein wolle. Es war der Beginn einer langjährigen und international erfolgreichen Seitenwagenlaufbahn.

Nach mehreren Siegen bei Bergrennen ging es 2010 auch auf die Rundstrecke. Mit verschiedenen Beifahrern gewann Günther, inzwischen zum Weltklassepiloten gereift, neben zahlreichen nationalen Sidecar-Trophy-Rennen 2014 und 2015 die internationale Sidecar-Trophy-Meisterschaft in der 600-F2-Wertung. 2016 wurde er mit Copilot Manfred Wechselberger Vizeweltmeister in der FIM-Sidecar-F2-World-Trophy. Ein neunter Platz 2017 in der FIM Sidecar World Championship – erstmal mit einem F1-600 – rundet die zahlreichen internationalen Erfolge ab.

Nach so vielen Jahren an der internationalen Spitze fasste Günther Bachmaier nun den Entschluss, dem Motorsport endgültig Adieu zu sagen, und blickt mit viel Freude und Wehmut zurück: "Ich möchte keinen der vielen schönen Momente und keines der Erlebnisse in meiner langjährigen Motorsportkarriere missen." Und genau dort, wo vor vielen Jahren alles seinen Anfang nahm, nämlich in seiner unmittelbaren Heimat beim Oldtimer-Grand-Prix, nahm Bachmaier Abschied vom Motorsport. Unter dem begeisterten Jubel seiner zahlreichen Fans drehte er gemeinsam mit seinem Bruder Hermann auf dem Hausruckring vor Tausenden Zusehern seine allerletzten Runden.

