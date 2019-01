Laakirchner Paper Girls weiter mit der weißen Weste

LAAKIRCHEN. Mit zwei Siegen gegen Ulrichsberg und Urfahr behaupteten die Laakirchner Faustball-Mädchen unter Trainer Dietmar Wohlfahrt in der 1. Hallen-Bundesliga der Frauen weiterhin ungeschlagen die Tabellenspitze.

Laakirchens Emma Dallinger Bild: Almhofer

Trotz der brasilianischen Verstärkung bei Urfahr behielten die Laakirchnerinnen das Heft fest in der Hand und gewannen mit 3:1. Gegen Gastgeber Ulrichsberg brachte Wohlfahrt gleich drei Nachwuchsspielerinnen bei Laakirchen aufs Parkett. Ihr Debüt feierte dabei die 16-jährige Abwehrspielerin Flora Ehart. Nach dem 3:1-Triumph stehen Laakirchens Damen weiter ohne Punkteverlust an der Spitze der Tabelle.

In der 6. Spielrunde der Männer-Bundesliga gab es für Laakirchen zwar keinen Sieg, ein Satzgewinn gegen die letztendlich siegreichen Vöcklabrucker Tigers reichte allerdings aus, um das Tabellenende zu verlassen. Gegen die Gastgeber aus Enns setzte es ein 0:3, aber gegen die Tigers reichte es immerhin zu einem Satzgewinn in der Verlängerung, was ein 2:2-Remis ergab.

Die Herren treffen am kommenden Samstag in Kremsmünster auf den Veranstalter und Urfahr, Laakirchens Damen haben zeitgleich Heimvorteil und treffen in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs auf die Verfolger Wels und Nußbach.

