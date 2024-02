Kulturhauptstadt: Tartu und Bodø folgten dem Salzkammergut

Bunt, mit Popmusik, Tanzeinlagen, Booten, Lichteffekten und Feuerwerk wurde die Eröffnung am nördlichsten Polarkreis eröffnet.

Bodøs Bürgermeister Odd Emil Ingebrigtsen verglich den traditionellen Gesang der Samen dabei mit der Einlage von Hubert von Goisern in Bad Ischl. Auch in Tartu wurde an das Salzkammergut erinnert: Kinder rollten in einem Video einen Ball auf die Bühne, der zunächst nach Norwegen und dann nach Bad Ischl weiterrollte. Von der Stadtpfarrkirche ging es auf den Kreuzplatz, in den Kurpark über den Regenbogen-Zebrastreifen an Trinkhalle und Post vorbei über die Traun und der Ball erreichte schließlich ein zerstörtes Gebäude in der Ukraine.

