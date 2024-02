Kaputte Steckdose setzte Matratze in Brand: Wohnhaus in Altmünster evakuiert

Feuerwehr, Rettung und Polizei standen am Rosenmontag im Gemeindegebiet von Altmünster im Einsatz: In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses war gegen 14 Uhr Feuer ausgebrochen. 3 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mussten von den Einsatzkräften aus der Brandwohnung ins Freie gebracht werden. Vier Atemschutztrupps der Feuerwehren Altmünster, Eben- und Nachdemsee, Neukirchen und Reindlmühl konnten durch ihren raschen Einsatz verhindern, dass die Flammen auf weitere Räume übergriffen.

4 Kinder zur Kontrolle im Spital

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten auch die übrigen Hausbewohner ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. 4 Kinder und ein Elternteil wurden zur routinemäßigen Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie konnte das Spital mittlerweile wieder verlassen, teilte die Feuerwehr Altmünster mit. Als Brandursache konnte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine defekte Steckdosenleiste festgestellt werden, hieß es am Dienstag seitens der Polizei.

