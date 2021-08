Kammerer Tennistruppe eroberte drei Meistertitel

Die wegen Corona nach hinten verschobene Mannschaftsmeisterschaft des Oö. Tennisverbands endete für den TC Kammer äußerst erfolgreich: Der Schörflinger Traditionsverein stellte in der abgelaufenen Saison gleich drei Meistermannschaften.

Bei den Senioren 45+ kürte sich das Team um die Mannschaftsführer Franz Pesendorfer und Günter Hehenfelder ungeschlagen in der 1. Klasse Süd B zum Meister. Die Seniorinnen 35+ behaupteten sich nach dem vorjährigen Aufstieg und spielen somit auch kommende Saison in der Landesliga.

Zusätzlich zu den insgesamt vier Seniorenmannschaften stellte der TC Kammer heuer fünf Herrenmannschaften in der Allgemeinen Klasse. Die gute Zusammenarbeit mit dem benachbarten Verein aus Weyregg ermöglichte den Meistertitel der 3. Herrenmannschaft in der 3. Klasse Süd B. Eine interne Kooperation zwischen den beiden Vereinen bildet die Basis des Erfolgs: Unter dem Namen TC Kammer/SV Weyregg bestreitet das Team, das je zur Hälfte aus Spielern aus Kammer und Weyregg besteht, seine Heimpartien auf der Anlage des SV Weyregg im Bachtal.

Als absolutes Glanzlicht ragt in diesem Jahr der Meistertitel der 1. Herrenmannschaft in der Bezirksklasse Süd A heraus. Nach einer sehr ausgeglichenen und spannenden Saison konnten sich schlussendlich die Kammerer durchsetzen und den Titel vor Aurachkirchen 1 fixieren. Erstmalig in der Vereinsgeschichte gelang somit der Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse Oberösterreichs, die Regionalliga, in der im kommenden Jahr aufgeschlagen wird.