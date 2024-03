Irrtümlich im Klettersteig: 31-Jähriger vom Mahdlgupf gerettet

Der Mann wollte gegen 8.30 Uhr zu einer gemütlichen Bergtour auf den 1261 Meter hohen Mahdlgupf-Gipfel am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) aufbrechen. Doch die Wanderung stellte sich als anspruchsvoller heraus als gedacht: Der 31-Jährige war offenbar aus Versehen in den Klettersteig eingestiegen. Dieser beginnt bereits mit einer Schlüsselstelle, die mit D/E (sehr schwierig) bewertet ist.

Aufgrund seiner Erschöpfung verständigte der Mann um 9.20 Uhr die Einsatzkräfte. Der Hubschrauber war letztlich nicht nötig, da der Deutsche bereits von Bergrettern lokalisiert wurde. Sie brachten ihn in Sicherheit, der 31-Jährige blieb unverletzt.

Zu einem weiteren Bergrettungseinsatz war es am Vorabend am Traunstein in Gmunden gekommen. Vier junge Wanderer hatten sich in der Zeit verschätzt und fanden schließlich nicht mehr weiter.

