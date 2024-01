In Gmunden stach eine Sauna in den Traunsee

Wäre jemand in der orangenen Holzhütte gesessen, er hätte wohl ein Mittel gegen Seekrankheit darin gesucht. Wie eine überdimensionierte Boje schaukelte Gmundens neue Sauna Donnerstagnachmittag im aufkommenden Nordwind. Die Seitenruder des Floßes, auf der sie stand, waren in der Nacht zuvor abgerissen und wieder provisorisch befestigt worden.

Ins Schwitzen kam Simone Barlian aber schon am Abend zuvor. Denn die Sauna funktionierte- und zwar einwandfrei. Die Gmundner Projektleiterin von „Plateau Blo“ , einer Initiative der Kunstuniversität Linz für die Kulturhauptstadt, hatte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Pollak ausprobiert, als die hohe Traunsee noch nicht rau war.

Am Donnerstag wurde sie gegenüber der Kuferzeile offiziell eröffnet. Drei weitere Plattformen sollen ab April folgen: Eine Bühne für Ausstellungen und Aufführungen, eine Forschungsstation für „Artists in Residence“ und eine Plattform, die offen und weitgehend leer ist. Sie alle werden miteinander verbunden auf dem Traunsee schwimmen– in 20 Meter Distanz zum Ufer verankert. Bis sie nach einigen Wochen weiterziehen. Ans Westufer nach Altmünster, oder in den Süden nach Ebensee.

"Privat war das erste Wort"

Verstanden werden soll das Projekt als Statement gegen exklusives Besitzdenken. „Das erste Wort, das meine Kinder hier am Traunsee gelernt haben, war Privat. Wir wollen mit der Initiative Raum am See schaffen“, sagt Barlian. Weil die Uferzonen der Salzkammergut-Seen großteils in privater Hand und öffentliche Zugänge rar seien.

Die Sauna wird ab Februar zwar öffentlich, aber nur für jene zugänglich sein, die sich zuvor dafür angemeldet haben. Zehn Plätze stehen zur Verfügung, über eine Website und ein Saunatelefon können sie demnächst gebucht werden. Am besten finden dann Dialogrunden darin statt. Gebaut wurden sie ausschließlich von Frauen, die erste Skizze dafür gab bereits vor mehr als einem Jahr. „Und sie die Plattform sieht genauso aus wie auf dem ersten Entwurf“, sagt Barlian. Im aufgelassenen alten Gaswerk zimmerten schließlich mehr als 20 Studierende daran.

„Es braucht junge Menschen, die sich an dieser Region üben“, sagte Elisabeth Schweeger, künstlerische Leiterin der Kulturhauptstadt 2024. Denn die Zukunft liege im ländlichen Raum. „Fällt dieser weg, haben wir nichts mehr zum Atmen und nichts mehr zum Essen.“

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

