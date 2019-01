Im Winter ganz allein den Jakobsweg gegangen

Kurt Andorfers Reisebericht „Camino im Winter“ als Multi-Media-Vortrag oder auch in Buchform

Kurt Andorfer am Pilgerweg Foto: Privat Bild: privat

TIMELKAM. Der gebürtige Timelkamer Kurt Andorfer hat im Winter vor drei Jahren allein den Jakobsweg zurückgelegt. Aus den 3365 Kilometern hat er nicht nur einen anregenden Multi-Media-Vortrag zusammengestellt, sondern auch ein unterhaltsames Buch geschrieben.

In „Camino im Winter – Briefe an die Kinder“ berichtet Andorfer ungeschminkt von der harten Realität des Pilgeralltags und lässt den Leser teilhaben an sehr persönlichen E-Mails, die er während seines knapp sechsmonatigen Fußmarsches quer durch den Kontinent an seine Kinder verfasst hat. Dabei erlebt der Timelkamer die Höhen und Tiefen des Pilgerns – von der Einsamkeit im Winter bis zum Trubel am Trampelpfad.

Das Buch ist über die Buchhandlung Neudorfer, Vöcklabruck, und Buchhandlung Weidinger, Seewalchen, sowie im Internet unter www.caminoimwinter.at beziehbar (148 Seiten, 19,90 Euro) bzw. im Buchhandel bestellbar (ISBN 978-3-200-05248-2).

Im Jänner ist der Autor auch mit seinen Vorträgen zwei Mal im Bezirk Vöcklabruck zu erleben. Über „Camino im Winter“ berichtet Kurt Andorfer am Mittwoch, 16. Jänner, um 19.30 Uhr im Lesezentrum „fechila“ in Vöcklamarkt. Sein zum Nachdenken anregender Reisebericht von Timelkam nach Santiago de Compostela ist weiters am Donnerstag, 24. Jänner, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Ampflwang zu hören.

