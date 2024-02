Heuer gibt es deutlich mehr Wintersportunfälle

So enden heuer besonders viele Skiausflüge.

Auch wenn die Skisaison offiziell in so manchen Skigebieten noch bis nach Ostern dauert, zeigt eine erste Winterbilanz schon jetzt: Heuer passierten deutlich mehr Ski- und Snowboardunfälle als letztes Jahr. Die Zahlen im Salzkammergut-Klinikum sind landesweit gesehen generell am höchsten.

An den drei Klinikum-Standorten Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck mussten in diesem Winter bereits 811 Patienten nach Skiunfällen behandelt werden. Im Vorjahr waren es bis zu diesem Zeitpunkt nur 655.

Besonders oft betroffen ist die Altersgruppe zwischen zehn und 19 Jahren. Skifahrer machen 90 Prozent der Unfallopfer aus, Snowboarder acht Prozent. Die meisten Pistenunfälle passieren an den Wochenenden, und 92 Prozent der Unfallopfer verursachten den Sturz selbst. Nur bei acht Prozent wird Fremdverschulden nicht ausgeschlossen – dann wird die Polizei eingeschaltet.

„Schwere Knieverletzungen, Unterschenkelbrüche und Schulterverletzungen sind typische Verletzungsmuster, die wir in unseren Ambulanzen sehen“, sagt Johanna Berger, Leiterin der Unfallchirurgie im Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl. „Sehr positiv ist, dass die Anzahl der Schädelverletzungen, die wir zu versorgen haben, rückläufig ist, auch wenn ansonsten die Verletzungen tendenziell schwerer werden.“ Die Mediziner berichten auch von Beckenbrüchen, die mitunter sogar lebensbedrohlich sein können, und von Verletzungen innerer Organe wie Milzrupturen, die Operationen notwendig machen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.