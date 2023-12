Hans Voraberger ist seit 50 Jahren Rot-Kreuz-Sanitäter

Hans Voraberger wurde mit der Rettungsdienstmedaille in Gold ausgezeichnet.

Seit 50 Jahren ist Hans Voraberger freiwilliger Mitarbeiter des Roten Kreuzes in St. Georgen im Attergau. Für diese Treue wurde er von Landeshauptmann Thomas Stelzer mit der Rettungsdienstmedaille in Gold ausgezeichnet.

Die Rettungsdienstmedaille für ihre 25-jährige Mitarbeit erhielten Mario Peer (Ortsstelle Unterach), Ronald Roither (Frankenburg), Christian Schindlauer (Notarztdienst Vöcklabruck) und Karin Urich (Thomasroith). „Wir sind stolz auf alle unsere 1700 Mitarbeiter“, sagt Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Gerald Schuster.

Ohne das freiwillige Engagement wäre der Rettungsdienst im Bezirk Vöcklabruck undenkbar. Mehr als die Hälfte der Rettungsdienste werden von freiwilligen Rettungssanitäterinnen und -sanitätern an der Seite von Hauptberuflichen und Zivildienern geleistet. 24 Stunden, sieben Tage die Woche leisten sie einen wertvollen und lebensrettenden Dienst für die Bevölkerung.

„Menschen, die sich für die Bevölkerung einsetzen sind besonders wichtige Säulen der Zivilgesellschaft. Sie tun dies mit unglaublich viel Herzblut aus Liebe zum Menschen und geben in zahlreichen Einsätzen alles, um Leben zu retten. Wir sind stolz auf jede und jeden Einzelnen und danken ihnen aus ganzem Herzen“ so Bezirksgeschäftsleiter und Bezirksrettungskommandant Gerald Schuster. Mit seinen mehr als 1700 Mitarbeitern übernimmt das Rote Kreuz im Bezirk Vöcklabruck Verantwortung in der Gesellschaft und schafft damit Sicherheit und Vertrauen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper