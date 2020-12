Handwerk statt Leerstand

Früher war es ein Reisebüro und hieß "Reisewelt", jetzt wurde das leerstehende Geschäft zur Laakirchner Advent-Greißlerei. Dort präsentieren abwechselnd hiesige Kunsthandwerker ihre Produkte und erweitern damit das Einkaufsangebot im Ort.

Breite Angebotspalette

Ob Dekorationsgegenstände, kreative Holzprodukte, Gedrechseltes, Kunstmalerei, Keramiken aus Ton, individuelle Handtaschen und Rucksäcke oder Alpaka-Produkte – die Palette des Gebotenen ist groß. Besucher können den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit auch über die Schulter blicken.

Mit der Initiative haucht die Stadtgemeinde Laakirchens Zentrum in der Vorweihnachtszeit neues Leben ein. "Wir möchten damit zusätzliche Anreize schaffen, in Laakirchen einzukaufen", sagt Georg Brenda, Leiter des Kulturamts, der mit seinem Team das Projekt initiierte. Wirtschaftsstadtrat Vizebürgermeister Simon Kreischer (ÖVP) fügt an: "Gerade auch für die Laakirchner Gewerbebetriebe bringt es viele Vorteile, wenn sich die Kundenfrequenz erhöht und das Ortszentrum nicht ausgestorben wirkt."

Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ) sieht das Projekt indessen nur als ersten Impuls: "In weiterer Folge möchten wir mit einem Pop-up-Store-Konzept – das sind Geschäfte, die sich für kurze Zeit in den Räumlichkeiten einmieten – das Einkaufen im Ort auf Dauer attraktiver gestalten", kündigt er an.

Um ein sicheres Einkaufen zu ermöglichen, dürfen sich jeweils nur drei Kunden im Geschäft aufhalten. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, Ausstellern und Covid-19-Vorschriften finden sich auf der Website der Stadtgemeinde (www.laakirchen.at).

