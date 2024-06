Rund 1000 Euro Schaden: Grafitti-Sprayer in Gmunden ausgeforscht

Die Beamten ermittelten bereits seit Anfang Mai: Die beiden Jugendlichen - ein 15-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Bursch aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung - hatten in der Nacht auf den 1. Mai zwischen Bad Ischl und St. Wolfgang unter anderem Buswartehäuschen, Zigarettenautomaten und eine Hausfassade mit Spraydosen besprüht. Der verursachte Schaden belaufe sich auf rund 1000 Euro, so die Polizei am Samstag.

Bei ihrer Einvernahme zeigten sich die Jugendlichen größtenteils geständig. Sie gaben an, ihnen sei schlicht langweilig gewesen. Beide werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

