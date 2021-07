Gmundner Grüne: Neue Gesichter für den Gemeinderat

Neben der Stadtpartei-Sprecherin Uli Feichtinger wurden gestern fünf weitere Persönlichkeiten präsentiert. Martina Prechtl-Grundnig besetzt den zweiten Platz und spricht sich insbesondere für erneuerbare Energien aus, mit denen sie sich seit 20 Jahren beruflich beschäftigt. Ihr Partner Peter Grundnig kandidiert für Position drei und appelliert an eine Verkehrswende in der Innenstadt. Er möchte die öffentlichen Verkehrsmittel entsprechend attraktiver gestalten. An vierter Stelle folgt Michael Mugrauer, der Wert darauf legt, die Grünflächen in Gmunden zu erhalten und gegen die Bodenversiegelung vorzugehen.

Junge Kandidatinnen

Die beiden weiteren Plätze nehmen Laura Sommer und Johanna Bergthaler ein. Beide haben heuer ihre Matura abgeschlossen und möchten vor allem junge Wählerschichten ansprechen. "Es geht um die junge Generation und dass die Zukunft lebenswert bleibt" sagt Bergthaler. Sommer beschäftigt sich vor allem mit der Entstehung von konsumfreien Räumen und mit leistbarem Wohnen. Bergthaler setzt sich trotz ihres jungen Alters bereits seit sechs Jahren für den Klimaschutz ein. (elbu)