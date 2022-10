Gmunden verpasst sich eine Klimastrategie

Deutlich mehr Photovoltaik, Energieberatung, ein Hofladen in der Stadt, mehr Reparaturangebote, ein eigener Klimabeauftragter im Stadtamt, Verkehrsberuhigung samt autofreien Tagen, kühlende Bäume im Stadtzentrum, die Stärkung des öffentlichen Verkehrs – und vieles mehr. Insgesamt 16 konkrete Punkte umfasst die Klimastrategie Gmundens, die in den vergangenen Monaten unter der Regie von Vizebürgermeisterin Uli Feichtinger (Grüne) und mit Einbindung der Bevölkerung sowie Vertretern aller politischen Ausschüsse in Workshops erarbeitet wurde. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat das Paket mit breiter Mehrheit (nur die FPÖ und drei ÖVP-Mandatare versagten ihm die Zustimmung).

Dass die Klimastrategie irgendwann in einer Schublade verschwindet, schließen Feichtinger und Bürgermeister Stefan Krapf (ÖVP) aus. Der Klimaschutz wird künftig eine Querschnittsmaterie sein, alle Ausschüsse sind aufgerufen, die 16 konkreten Projekte umzusetzen. „Wir haben nun einen Wegweiser, der konkrete, wirksame und realisierbare Maßnahmen vor Ort beschreibt“, sagt Feichtinger.

Die ersten Maßnahmen werden bereits im Haushaltsplan für das kommende Jahr verankert. Manche Vorhaben, wie beispielsweise Energiesparmaßnahmen im Rathaus, sind relativ rasch umsetzbar. Projekte wie die Geothermie wiederum sind Jahrhundertvorhaben.

Gmunden ist eine der ersten Gemeinden des Landes, die sich eine Klimastrategie verpasst haben. „Das ist eine echte Pionierleistung“, lobt Norbert Rainer, Geschäftsführer von Klimabündnis Österreich. „Wir können nur hoffen, dass viele Kommunen diesem Vorbild folgen.“

Bürgermeister Krapf geht davon aus, dass nicht jede Maßnahme auf ungeteilte Zustimmung stoßen wird. „Aber wir Politiker werden mitunter die Komfortzone verlassen müssen, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst meinen“, sagt er.