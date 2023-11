Gmunden lädt heuer wieder zum Adventbummeln

Die historische Gmundner Altstadt lädt bis Weihnachten freitags (15 bis 18 Uhr) und samstags (13 bis 18 Uhr) zum Adventbummeln ein.

In den Gassen und auf den Plätzen im Stadtzentrum warten auf Flanierer weihnachtliche Klänge und Adventstände. Der Rathausplatz wird in ein Spielzimmer für kleine Besucher verwandelt, es gibt Alpakawanderungen, Schmiedekunst am Marktplatz, eine "lebende Krippe" im Schloss Ort, winterliche Schifffahrten am Traunsee, Stadtführungen und vieles mehr. Infos auf www.gmunden.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper